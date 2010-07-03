Мужчина напал с ножом на двух глухонемых на станции метро "Пушкинская"

Фото: телеграмм-канал РУ_ЧП

В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на двоих глухонемых на станции "Пушкинская". Инцидент произошел 19 июля, сообщает сайт "Комсомольской правды".

За 30 минут до закрытия метро в одном из вагонов неизвестный ранил двух мужчин ножом.

Как выяснилось, жертвами стали глухонемые.

По словам очевидцев, пассажиры были в панике и не знали, что делать.

В вестибюле станции помощь пострадавшим оказывали работники метрополитена и горожане. 34-летних мужчин увезли в больницу.

Полицейские задержали злоумышленника на месте.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что пострадавшие не отреагировали на заданный вопрос. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В июне нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Пятницком переулке. Сотрудники бара оказали агрессивно настроенному "гостю" сопротивление, закрыв дверь. После этого пьяный мужчина разбил круглое окно двери.

