Мужчина напал с ножом на двух глухонемых на станции метро "Пушкинская"

В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на двоих глухонемых на станции "Пушкинская". Инцидент произошел 19 июля, сообщает сайт "Комсомольской правды".
За 30 минут до закрытия метро в одном из вагонов неизвестный ранил двух мужчин ножом.
Как выяснилось, жертвами стали глухонемые.
По словам очевидцев, пассажиры были в панике и не знали, что делать.
В вестибюле станции помощь пострадавшим оказывали работники метрополитена и горожане. 34-летних мужчин увезли в больницу.
Полицейские задержали злоумышленника на месте.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что пострадавшие не отреагировали на заданный вопрос. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В июне нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Пятницком переулке. Сотрудники бара оказали агрессивно настроенному "гостю" сопротивление, закрыв дверь. После этого пьяный мужчина разбил круглое окно двери.
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