Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро "Римская"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На станции метро "Римская" в Москве вандал повредил скульптуру "Мадонна с младенцем". Полицейские задержали злоумышленника, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел еще 30 октября. В одном из Telegram-каналов появились фотографии скульптурной композиции, где у Мадонны задрапирована грудь.

Скульптуру художника Леонида Берлина частично восстановили силами сотрудников подземки, но для полного восстановления потребуется длительное время.

В апреле 2017 года от рук вандала пострадал один из исторических витражей на станции метро "Новослободская". Было возбуждено уголовное дело.