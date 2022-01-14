Картину ученицы Малевича повредили на выставке в "Ельцин Центре"

Минкульт потребовал возбудить дело из-за повреждения картины ученицы Малевича
Картину Анны Лепорской из коллекции Третьяковской галереи повредили на выставке в арт-галерее "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Известно, что вандал пририсовал глаза фигурам, изображенным на картине.
"Повреждения были нанесены шариковой ручкой. По следам инцидента с картиной в "Ельцин Центре" проведен пересмотр протоколов безопасности, над всеми картинами выставки в арт-галерее установлены защитные экраны", – рассказали в центре.
В настоящее время полотно кисти ученицы Казимира Малевича отправили в Москву для реставрации. Эксперт заявил, что повреждения устранят без последствий для произведения искусства. Кроме того, страховая компания уже осуществила выплаты Третьяковской галерее.
В "Ельцин Центре" рассказали, что обратились с заявлением в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела из-за незначительной суммы ущерба.
Ранее сообщалось, что в лондонском музее повредили картину Пабло Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов. Речь шла о полотне "Бюст женщины" 1944 года. Оно выставлялось в британской галерее Tate Modern. После инцидента картину сняли с показа.
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