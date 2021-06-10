Шедевры Рафаэля оказались в опасности из-за голубей

Фото: patrimonionacional.es

Работы итальянского художника Рафаэля, представленные в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались под угрозой повреждения из-за голубей. Об этом сообщает News.ru.

Птицы попадали в помещения через окна, которые открывали для проветривания. Голуби пролетали через проемы и "прогуливались" по коридорам, где хранились девять старинных гобеленов со сценами из книги "Деяния святых апостолов".

Институт культурного наследия Испании уже объявил, что птицы не повредили картины. Эксперты также не нашли в галерее голубиных гнезд. Для отпугивания пернатых в помещениях разместили безопасные ультразвуковые устройства.

Гобелены, которые сейчас представлены в Мадриде, были созданы в Брюсселе в середине XVI века по оригинальным эскизам, нарисованным Рафаэлем по заказу Папы Льва X.

Ранее стало известно, что в Москве состоится выставка современного искусства Arts&Fashion Week. Ознакомиться с экспонатами можно будет в ArtNovi Space с 14 по 18 июня.