Выставка современного искусства Arts&Fashion Week пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка современного искусства Arts&Fashion Week 2021 пройдет с 14 по 18 июня в ArtNovi Space. Участниками станут художники, фотографы, иллюстраторы, скульпторы, дизайнеры интерьера и дизайнеры одежды. Ее цель – объединить на одной площадке все современное искусство.

На выставке представлено более 10 регионов Российской Федерации. Уникальный антураж площадки поможет гостям погрузиться в атмосферу современного искусства и почувствовать себя его частью. Программа построена таким образом, чтобы каждый день включал различные перформансы участников и звездных гостей.

В день открытия состоится презентационный вернисаж, а гала-закрытие пройдет 18 июня. Вход на оба мероприятия осуществляется по спискам. Стоимость билета в другие дни работы выставки составляет 550 рублей.