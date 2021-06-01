На Гоголевском бульваре открылась выставка к юбилею газеты "Вечерняя Москва"

Фото: Алексей Орлов/"Вечерняя Москва"

Фотовыставка "Вечерняя Москва" – наш век" открылась на Гоголевском бульваре в преддверии столетнего юбилея газеты. Посмотреть ее можно с 1 по 30 июня, сообщает "Вечерняя Москва".

Открытием фотовыставки газета начинает знакомство жителей и гостей столицы с историей издания, которая неотделима от истории любимого города.

Первый номер "Вечерней Москвы" жители столицы получили 6 декабря 1923 года. За прошедшие годы журналисты нескольких поколений выпустили почти 30 тысяч номеров газеты. Старые газеты и "Вечерка" современная, разные лица издания – серьезный и официальный дневной выпуск, игривая "Москва вечерняя", которую читают в метро, вдумчивая, обстоятельная "толстушка", еженедельник, бесплатно доставляемый людям старшего возраста, – выставка познакомит с каждым из выпусков, а кроме того, затянет в настоящее путешествие во времени.

История каждого десятилетия – начиная с 1923 года до наших дней, все основные вехи великого минувшего века, прожитые и описанные "Вечерней Москвой", день вчерашний и сегодняшний – отражение всего этого вы найдете на ярких плакатах, рассмотреть которые можно во время вечерней прогулки по бульвару.