В столичном метро открылась фотовыставка "Ускользающий мир"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На станции "Выставочная" Московского метрополитена открылась экспозиция "Ускользающий мир" ко Дню эколога. На ней можно увидеть фотографии с редкими животными и уникальными растениями, рассказали в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Ускользающий мир – это мир нетронутой дикой природы. Мы долго отбирали фотографии с редкими животными, уникальными растениями и самыми красивыми местами", – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 14 июня.

Ранее сообщалось, что более 50 видов птиц насчитали экологи в Битцевском лесу. Среди них немало краснокнижных экземпляров.