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Общество

13:15

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Жители столицы поделились фотографиями маленьких утят в парках Москвы

Утиная радость. Москвичи поделились фотографиями птенцов в парках
животные общество город экология

С приходом тепла жители столицы все чаще стали сталкиваться с пернатыми гостями и их потомством. Не так давно утка и утята, перебегая дорогу, парализовали движение автомобилей в районе Беговой улицы. В парках также можно обнаружить едва оперившихся птенцов. Показываем подборку лучших фото, сделанных москвичами при встрече с птицами.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Птичий детский сад

Большое семейство огарей сфотографировал Николай Портнов в парке "Ходынское поле". Более 20 утят вышли на свои первые водные прогулки под присмотром родителей.


"Такими глазами смотрят только мамы", – написала под своим постом в Instagram жительница столицы, сделавшая следующий кадр.


А эти малыши исследуют пруд в Аптекарском огороде. Они плавают в Зеркальном канале и привлекают внимание многочисленных посетителей.


Первая неделя после вылупления утят является самой критичной. Родители-утки не спят, охраняя выводок. Изредка они по очереди могут засыпать на короткое время, вставая на одну лапу и прикрывая голову крылом.

Пока папа спит, эта мама-утка охраняет свое потомство у пруда в парке "Останкино".

Руками не трогать

В городских парках утята смело передвигаются по дорожкам, привлекая тем самым внимание гуляющих людей. Иногда один из птенцов может отстать, и человек, видя беспомощность птицы, пытается ей помочь. Однако это может только навредить птенцу, указывает директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина.

"В парках очень часто замечают птенцов, начинают о них беспокоиться, приносят их домой, потом звонят нам, в Союз охраны птиц России, и другие организации. Птенцы часто просто погибают от так называемой "заботы", – рассказала она в диалоге с Москвой 24.


По словам специалиста, если человек заметил одинокого птенца в парке, лучше просто пройти мимо. "Если это происходит не на проезжей части, если не атакуют кошки и так далее, то необходимо пройти мимо. В 90% случаев родители рядом", – говорит Зубакина.

Это правило действует не только в отношении уток, но и других птенцов в парках или лесополосах, пояснила она. Если жизни пернатого не угрожает дорожное движение или другие звери, лучшее, что можно сделать, – просто пройти мимо.


Если же птенец находится в опасности, можно осторожно его переместить, но недалеко, отметила специалист. "Можно аккуратно взять его в платочек и подсадить на ветку. Главное – не повредить оперение малыша", – заключила она.

Ранее в Мосприроде напомнили о правилах поведения при посещении весной и летом особо охраняемых природных территорий. В частности, нельзя громко слушать музыку и шуметь, поскольку это может напугать птиц, высиживающих птенцов. Кроме того, не следует помогать молодым птицам, которые еще только учатся летать.

Если горожане берут с собой на прогулку собаку, не нужно спускать ее с поводка, так как в траве могут находиться птенцы и птичьи гнезда. Также не рекомендуется подкармливать обитателей природных территорий и тем более уносить домой птиц или животных, потому что это может привести к их гибели.

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Лоскутникова Наталья

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