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Москва 24

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Общество

14:10

Утка с утятами парализовали движение на ТТК в районе Беговой

животные город общество

Видео: Москва 24

В районе Беговой улицы парализовано движение транспорта из-за утки и утят, перебегающих дорогу. Видео с места событий Москве 24 прислали очевидцы.

На видеозаписи видно, как несколько неравнодушных горожан выбежали на проезжую часть, чтобы помочь семейству добраться до нужного места без происшествий.

Благодаря усилиям очевидцев никто из птенцов не пострадал.

На прошлой неделе мотоциклисты заблокировали движение на МКАД ради утки, которая пыталась перевести свое семейство через крупнейшую магистраль в городе и чуть не попала под колеса.

Это заметили водители и остановили движение, чтобы семейство преодолело дорогу.

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