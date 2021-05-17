На станции "Петровско-Разумовская" спасли утят

На станции метро "Петровско-Разумовская" спасли пятерых утят, которые гуляли по рельсам. Как они туда попали, неизвестно.

В итоге их достали, и во время спасательной операции ни один утенок не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.