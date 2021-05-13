В Калифорнии на пляж выбросило морского черта

На одном из пляжей Калифорнии нашли жуткую черную рыбу. Речь идет об удильщике. Таких рыб называют морскими чертями.

У этих рыб настолько большая пасть, что они могут проглотить добычу даже больше их самих. При этом самки удильщиков гораздо крупнее самцов.

Из-за своего пугающего вида морской черт стал одним из персонажей мультфильма "В поисках Немо", где чуть не съел главных героев.

Эксперты говорят, что эти рыбы сами по себе не редкое явление, но вот на поверхности их можно увидеть нечасто. Теперь найденную тушу планируют заморозить и выставить на всеобщее обозрение в Музее естественной истории. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.