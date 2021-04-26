Прокуратура проверит сведения о массовой гибели черепах в Воронежском заповеднике

16:12
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Прокуратура проверит информацию о массовой гибели черепах в озере Воронежского биосферного заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки правоохранителям предстоит установить причины и условия причинения вреда фауне, а также оценить действия должностных лиц, занимающихся охраной ООПТ.
Ранее в телеграм-каналах начала распространяться информация о массовой гибели водяных черепах в Воронежском заповеднике.
Заместитель директора заповедника Николай Козак в разговоре с РИА Новости подтвердил эти сведения. По его мнению, подобное могло случиться из-за того, что осень была маловодная, водоем промерз до дна, и черепахи замерзли.
Специалисты регионального департамента экологии, в свою очередь, не нашли следов массовой гибели черепах и рыбы в заповеднике.
Ранее сообщалось, что в азовском лимане выявили массовую гибель рыбы. По факту нарушения правил охраны биологических ресурсов организована доследственная проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц рыболовного предприятия.
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