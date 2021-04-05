Ученые прокомментировали массовый выброс сельди на Сахалине

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Произошедший в выходные массовый выброс сельди на Сахалине – обычное явление, связанное с нерестом. Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО (ТИНРО).

"Тем не менее ситуация с выбросами сельди, обсуждаемая в СМИ, является обычным явлением для посленерестовой рыбы. В отличие от тихоокеанских лососей далеко не вся сельдь гибнет после нереста, в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано с ее скученностью", – говорится в сообщении.

В ТИНРО отметили, что в меньших масштабах подобное может происходить и при низкой численности сельди. Так как эта рыба нерестится вдоль заселенного побережья острова, жители могут наблюдать происходящие процессы.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению запасов сахалино-хоккайдской сельди практически повсеместно, рассказали в организации.

Ученые подсчитали, что без ущерба для популяции в 2022 году можно добыть шесть тысяч тонн этой рыбы.

Ранее появилась информация, что побережье Сахалина засыпало тихоокеанской сельдью. Эксперты дали положительную оценку произошедшему, отметив признаки восстановления вида.