Ученые прокомментировали массовый выброс сельди на Сахалине

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Произошедший в выходные массовый выброс сельди на Сахалине – обычное явление, связанное с нерестом. Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО (ТИНРО).
"Тем не менее ситуация с выбросами сельди, обсуждаемая в СМИ, является обычным явлением для посленерестовой рыбы. В отличие от тихоокеанских лососей далеко не вся сельдь гибнет после нереста, в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано с ее скученностью", – говорится в сообщении.
В ТИНРО отметили, что в меньших масштабах подобное может происходить и при низкой численности сельди. Так как эта рыба нерестится вдоль заселенного побережья острова, жители могут наблюдать происходящие процессы.
В последние годы наметилась тенденция к увеличению запасов сахалино-хоккайдской сельди практически повсеместно, рассказали в организации.
Ученые подсчитали, что без ущерба для популяции в 2022 году можно добыть шесть тысяч тонн этой рыбы.
Ранее появилась информация, что побережье Сахалина засыпало тихоокеанской сельдью. Эксперты дали положительную оценку произошедшему, отметив признаки восстановления вида.
Побережье Сахалина засыпало тихоокеанской сельдью
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