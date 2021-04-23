В азовском лимане выявили массовую гибель рыбы

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По факту массовой гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря организована проверка. Об этом сообщает РИА Новости.
К проведению проверки привлечены специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора.
Также по факту нарушения правил охраны биологических ресурсов организована доследственная проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц рыболовного предприятия.
Ранее на Сахалине 65-летний мужчина погиб, собирая сельдь, массовый выброс которой произошел на юго-восточном побережье острова. По факту его смерти следователи проводят проверку.
Отмечается, что по результатам осмотра места происшествия специалисты не смогли определить причину смерти местного жителя. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование.
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