В азовском лимане выявили массовую гибель рыбы

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По факту массовой гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря организована проверка. Об этом сообщает РИА Новости.

К проведению проверки привлечены специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора.

Также по факту нарушения правил охраны биологических ресурсов организована доследственная проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц рыболовного предприятия.

Ранее на Сахалине 65-летний мужчина погиб, собирая сельдь, массовый выброс которой произошел на юго-восточном побережье острова. По факту его смерти следователи проводят проверку.

Отмечается, что по результатам осмотра места происшествия специалисты не смогли определить причину смерти местного жителя. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование.