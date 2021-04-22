Жители Сахалина начали ловить сельдь руками

"Это хорошие признаки восстановления стада, то есть пока положительная тенденция сохраняется, и это очень радует. Это очень здорово, видно, что это действительно массовый подход, и это уже напоминает те благословенные годы, когда сахалино-хоккайдская сельдь была важнейшим рыбным ресурсом нашего острова", – объяснил он.
По словам жителей Корсаковского района, рыба очень крупная. Это может свидетельствовать о том, что она кормилась в открытом море, считает Лисицын.
"Плюс большой размер может говорить о том, что условия нагула в море были хорошими", – отметил эколог.
По словам Лисицына, ранее похожие выбросы, причем больших масштабов, происходили регулярно до 50-х годов прошлого века, пока популяцию сахалино-хоккайдской сельди значительно не уменьшили сахалинские и японские рыбаки. Тенденция к ее восстановлению стала наблюдаться примерно с 2018 года.
Аналогичный выброс тихоокеанской сельди произошел в начале апреля на западном побережье Сахалина. По словам ученых, это обычное явление, связанное с нерестом. Причем оно может свидетельствовать о тенденции к повсеместному увеличению запасов рыбы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: