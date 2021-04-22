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Общество

12:31

Жители Сахалина начали ловить сельдь руками

общество регионы

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Тонны сельди высыпало на юго-восточный берег Сахалина, местные жители собирали рыбу ведрами, что, по мнению экологов, является хорошим знаком, заявил руководитель Эковахты Сахалина Дмитрий Лисицын. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это хорошие признаки восстановления стада, то есть пока положительная тенденция сохраняется, и это очень радует. Это очень здорово, видно, что это действительно массовый подход, и это уже напоминает те благословенные годы, когда сахалино-хоккайдская сельдь была важнейшим рыбным ресурсом нашего острова", – объяснил он.

По словам жителей Корсаковского района, рыба очень крупная. Это может свидетельствовать о том, что она кормилась в открытом море, считает Лисицын.

"Плюс большой размер может говорить о том, что условия нагула в море были хорошими", – отметил эколог.

По словам Лисицына, ранее похожие выбросы, причем больших масштабов, происходили регулярно до 50-х годов прошлого века, пока популяцию сахалино-хоккайдской сельди значительно не уменьшили сахалинские и японские рыбаки. Тенденция к ее восстановлению стала наблюдаться примерно с 2018 года.

Аналогичный выброс тихоокеанской сельди произошел в начале апреля на западном побережье Сахалина. По словам ученых, это обычное явление, связанное с нерестом. Причем оно может свидетельствовать о тенденции к повсеместному увеличению запасов рыбы.

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