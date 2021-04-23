На Сахалине мужчина погиб, собирая сельдь после ее массового выброса

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На Сахалине 65-летний мужчина погиб, собирая сельдь, массовый выброс которой произошел в четверг на юго-восточном побережье острова. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Корсаковским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 65-летнего жителя областного центра, смерть которого наступила во время прибрежного лова сельди в Корсаковском районе, проводится проверка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам осмотра места происшествия специалисты не смогли определить причину смерти местного жителя. В настоящее время проводится его судебно-медицинское исследование.

Накануне на юго-восточный берег Сахалина высыпало тонны сельди, местные жители собирали рыбу ведрами.

Ранее аналогичный выброс рыбы на берег произошел в начале апреля.