На Сахалине руководителю вуза предъявили обвинение после гибели двух студентов

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Руководителю Сахалинского госуниверситета предъявлено обвинение в связи с гибелью двух студентов от удара током, передает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Должностное лицо не обеспечило выполнение требований правил устройства электроустановок в ванных комнатах общежития учебного заведения, что создало опасность для жизни и здоровья проживающих в нем лиц и повлекло смерть двух студентов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Расследование по факту произошедшего продолжается.

Тела двоих студентов 18 и 19 лет нашли 26 марта. По одной из версий, постояльцы общежития погибли из-за удара током от неисправного электротитана.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку проводит прокуратура.

