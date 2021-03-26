Постояльцы общежития раскрыли детали гибели двух студентов на Сахалине

В общежитии в Южно-Сахалинске утром 26 марта обнаружили тела двух студентов. Сообщается, что причиной гибели молодых людей стали нарушения правил установки электрооборудования. Правоохранители возбудили два уголовных дела. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.
Ударило током
В одной из секций общежития Сахалинского государственного университета (СахГУ) утром 26 марта нашли тела двух студентов 18 и 19 лет. Следователи установили, что причиной произошедшей трагедии стала электротравма.
По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по статьям: "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оказать семьям погибших студентов всю необходимую помощь. В частности, им выплатят денежные компенсации.
"Случилась ужасная трагедия, погибли молодые ребята. Мои глубочайшие соболезнования родителям, родным и близким! В причинах трагедии необходимо разобраться и принять меры, чтобы такого никогда больше не повторилось", – сказал он.
Вместе с тем глава области обязал в течение нескольких дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения.
Временно исполняющая обязанности ректора СахГУ Мария Ганченкова также выразила соболезнования семьям погибших студентов и пообещала, что вуз окажет необходимую помощь. При этом она отметила, что по всем проверкам электрика была в порядке.
"Все наши здания находятся не в самых лучших состояниях. Но по всем проверкам электрика в порядке. Когда мы поднимались и смотрели непосредственно, что произошло в душевой, то никаких протечек обнаружено не было. Горелых кабелей не было видно", – заявила Ганченкова.
В пресс-службе вуза добавили, что, по предварительной информации, произошло нарушение в работе электротитана. Следователи его изъяли, чтобы провести экспертизы. В пресс-службе также отметили, что проводка была заменена во всех общежитиях еще в 2016 году. Сейчас расследование трагедии продолжается.
"Его откинуло"
Подробности случившегося рассказали жители общежития. По их словам, вечером они услышали крик в душевой и громкий хлопок. В тот момент там находился один человек. Двое молодых людей поспешили ему помочь: выломали дверь, вошли внутрь. Когда один из студентов попытался закрыть включенный кран, его ударило током.
Проблемы с электрикой в общежитии случались и раньше, но особого дела до этого никому не было, утверждают другие студенты. По словам жильцов, им отвечали, что это не смертельно.
"Когда мы жаловались, что у нас дует из окон, нам предлагали подложить одеяло, чтобы не дуло. А в январе нам установили новую пожарную сигнализацию. Мы очень негодовали, что вместо того, чтобы заменить проводку, деньги потратили на сигнализацию", – рассказала студентка вуза Екатерина.
Вместе с тем жильцы общежития, где погибли молодые люди, также рассказывают, что дискомфорт доставляли не только проблемы с проводкой. "У нас вечно засоряются унитазы, раковины и сливы в душевых", – поделилась студентка СахГУ Анна в интервью РИА "Сахалин-Курилы".
По ее словам, ремонтировать все якобы приходилось своими силами, поскольку сантехники приходили крайне редко.