Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:33

Главная / Истории /

Постояльцы общежития раскрыли детали гибели двух студентов на Сахалине

Смертельный душ. Из-за чего погибли студенты в общежитии на Сахалине
происшествия регионы

В общежитии в Южно-Сахалинске утром 26 марта обнаружили тела двух студентов. Сообщается, что причиной гибели молодых людей стали нарушения правил установки электрооборудования. Правоохранители возбудили два уголовных дела. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.

Фото: sakh.sledcom.ru

Ударило током

В одной из секций общежития Сахалинского государственного университета (СахГУ) утром 26 марта нашли тела двух студентов 18 и 19 лет. Следователи установили, что причиной произошедшей трагедии стала электротравма.

В ходе следствия выявлено, что при подключении и эксплуатации электроводонагревателя на третьем этаже общежития были допущены нарушения правил устройства электроустановок, что привело к наступлению смерти двух лиц.
пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по статьям: "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оказать семьям погибших студентов всю необходимую помощь. В частности, им выплатят денежные компенсации.

Фото: sakh.sledcom.ru

"Случилась ужасная трагедия, погибли молодые ребята. Мои глубочайшие соболезнования родителям, родным и близким! В причинах трагедии необходимо разобраться и принять меры, чтобы такого никогда больше не повторилось", – сказал он.

Вместе с тем глава области обязал в течение нескольких дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения.

Временно исполняющая обязанности ректора СахГУ Мария Ганченкова также выразила соболезнования семьям погибших студентов и пообещала, что вуз окажет необходимую помощь. При этом она отметила, что по всем проверкам электрика была в порядке.

"Все наши здания находятся не в самых лучших состояниях. Но по всем проверкам электрика в порядке. Когда мы поднимались и смотрели непосредственно, что произошло в душевой, то никаких протечек обнаружено не было. Горелых кабелей не было видно", – заявила Ганченкова.

В пресс-службе вуза добавили, что, по предварительной информации, произошло нарушение в работе электротитана. Следователи его изъяли, чтобы провести экспертизы. В пресс-службе также отметили, что проводка была заменена во всех общежитиях еще в 2016 году. Сейчас расследование трагедии продолжается.

Фото: sakh.sledcom.ru

"Его откинуло"

Подробности случившегося рассказали жители общежития. По их словам, вечером они услышали крик в душевой и громкий хлопок. В тот момент там находился один человек. Двое молодых людей поспешили ему помочь: выломали дверь, вошли внутрь. Когда один из студентов попытался закрыть включенный кран, его ударило током.

Ударило так сильно, что его откинуло, он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим.
Ксения Нелидова
староста блока

Проблемы с электрикой в общежитии случались и раньше, но особого дела до этого никому не было, утверждают другие студенты. По словам жильцов, им отвечали, что это не смертельно.

Фото: sakh.sledcom.ru

"Когда мы жаловались, что у нас дует из окон, нам предлагали подложить одеяло, чтобы не дуло. А в январе нам установили новую пожарную сигнализацию. Мы очень негодовали, что вместо того, чтобы заменить проводку, деньги потратили на сигнализацию", – рассказала студентка вуза Екатерина.

Вместе с тем жильцы общежития, где погибли молодые люди, также рассказывают, что дискомфорт доставляли не только проблемы с проводкой. "У нас вечно засоряются унитазы, раковины и сливы в душевых", – поделилась студентка СахГУ Анна в интервью РИА "Сахалин-Курилы".

По ее словам, ремонтировать все якобы приходилось своими силами, поскольку сантехники приходили крайне редко.

Читайте также

Соболева Илона

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать