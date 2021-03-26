Постояльцы общежития раскрыли детали гибели двух студентов на Сахалине

В общежитии в Южно-Сахалинске утром 26 марта обнаружили тела двух студентов. Сообщается, что причиной гибели молодых людей стали нарушения правил установки электрооборудования. Правоохранители возбудили два уголовных дела. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.



Ударило током

В одной из секций общежития Сахалинского государственного университета (СахГУ) утром 26 марта нашли тела двух студентов 18 и 19 лет. Следователи установили, что причиной произошедшей трагедии стала электротравма.





пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области В ходе следствия выявлено, что при подключении и эксплуатации электроводонагревателя на третьем этаже общежития были допущены нарушения правил устройства электроустановок, что привело к наступлению смерти двух лиц.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по статьям: "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оказать семьям погибших студентов всю необходимую помощь. В частности, им выплатят денежные компенсации.



"Случилась ужасная трагедия, погибли молодые ребята. Мои глубочайшие соболезнования родителям, родным и близким! В причинах трагедии необходимо разобраться и принять меры, чтобы такого никогда больше не повторилось", – сказал он.

Вместе с тем глава области обязал в течение нескольких дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения.

Временно исполняющая обязанности ректора СахГУ Мария Ганченкова также выразила соболезнования семьям погибших студентов и пообещала, что вуз окажет необходимую помощь. При этом она отметила, что по всем проверкам электрика была в порядке.

"Все наши здания находятся не в самых лучших состояниях. Но по всем проверкам электрика в порядке. Когда мы поднимались и смотрели непосредственно, что произошло в душевой, то никаких протечек обнаружено не было. Горелых кабелей не было видно", – заявила Ганченкова.

В пресс-службе вуза добавили, что, по предварительной информации, произошло нарушение в работе электротитана. Следователи его изъяли, чтобы провести экспертизы. В пресс-службе также отметили, что проводка была заменена во всех общежитиях еще в 2016 году. Сейчас расследование трагедии продолжается.



"Его откинуло"

Подробности случившегося рассказали жители общежития. По их словам, вечером они услышали крик в душевой и громкий хлопок. В тот момент там находился один человек. Двое молодых людей поспешили ему помочь: выломали дверь, вошли внутрь. Когда один из студентов попытался закрыть включенный кран, его ударило током.





Ксения Нелидова староста блока Ударило так сильно, что его откинуло, он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим.

Проблемы с электрикой в общежитии случались и раньше, но особого дела до этого никому не было, утверждают другие студенты. По словам жильцов, им отвечали, что это не смертельно.



"Когда мы жаловались, что у нас дует из окон, нам предлагали подложить одеяло, чтобы не дуло. А в январе нам установили новую пожарную сигнализацию. Мы очень негодовали, что вместо того, чтобы заменить проводку, деньги потратили на сигнализацию", – рассказала студентка вуза Екатерина.

Вместе с тем жильцы общежития, где погибли молодые люди, также рассказывают, что дискомфорт доставляли не только проблемы с проводкой. "У нас вечно засоряются унитазы, раковины и сливы в душевых", – поделилась студентка СахГУ Анна в интервью РИА "Сахалин-Курилы".

По ее словам, ремонтировать все якобы приходилось своими силами, поскольку сантехники приходили крайне редко.

