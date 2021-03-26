Очевидцы рассказали подробности гибели двух студентов на Сахалине

Фото: sakh.sledcom.ru

Соседи двух студентов, которых обнаружили накануне мертвыми в общежитии СахГУ, раскрыли подробности случившегося. Об этом сообщает "Сахалин-Курилы".

Уточняется, что вечером жильцы услышали крик и громкий хлопок в душевой, где в то время находился постоялец. Студенты вошли туда, выломав дверь, в ходе попытки закрыть включенный кран молодого человека ударило током.

"Ударило так сильно, что его откинуло и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим", – отметила одна из студенток.

По словам другой девушки, с проблемами по части электрики жильцы сталкивались и раньше. Но в администрации общежития на жалобы учащимся отвечали: "Ничего страшного".

Тела двоих студентов 18 и 19 лет нашли в пятницу, 26 марта. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку проводит прокуратура. По одной из версий, постояльцы общежития погибли из-за удара током от неисправного электротитана.