Запрет на экспорт бензина из РФ возможен только при экстренной необходимости – Шульгинов

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Запрет на экспорт бензина для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принят только в случае экстренной необходимости. Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, отметив, что после праздников правительство рассмотрит документы по запрету экспорта бензина.
"Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости", – цитирует руководителя ведомства РИА Новости.
Шульгинов рассказал, что одна из задач возглавляемого им министерства – удержать рост тарифов на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2026–2032 годах в пределах инфляции.
В конце апреля Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о возможном ограничении экспорта нефтепродуктов. Предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов в список товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка России и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что таким образом в периоды пикового спроса ситуацию на внутреннем рынке удастся держать под контролем, избегая значительного повышения цен на топливо, как это было ранее.
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