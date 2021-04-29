Минэнерго РФ опубликовало проект о возможном ограничении экспорта бензина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проект постановления правительства о возможном ограничении экспорта нефтепродуктов опубликовало Минэнерго РФ. Речь идет об исключительных случаях для недопущения роста цен на топливо.
Предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов в список товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка России и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. В их числе автомобильные бензины марок 80-й, 92-й, 95-й, 98-й, а также легкие дистилляты.
"В периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива РФ наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива", – говорится в пояснительной записке.
В случае крайней необходимости благодаря такой мере можно будет ввести временный запрет на экспорт и стабилизировать внутренний рынок топлива, говорится в сообщении.
Ранее руководитель организации "Народный контроль" Алексей Смирнов высказался в поддержку меры по временному ограничению экспорта бензина.
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