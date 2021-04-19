Многодетным семьям предложили выдавать бесплатные топливные карты

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил оказать дополнительную поддержку многодетным семьям, сообщает RT.

Парламентарий думает над возможностью предоставлять им топливные карты, где будет ежемесячный лимит 30 литров бензина на семью. По его мнению, такая мера поддержки поможет установить социальную справедливость и предоставит семьям выбор – использовать бесплатный проезд на общественном транспорте или личный автомобиль.

Письмо с соответствующим предложением депутат направил на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тысяч рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита. Это коснется тех, у кого родился третий и последующий ребенок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.