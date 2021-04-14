Госдума расширила цели софинансирования ипотеки для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тысяч рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство. Об этом сообщает RT.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей.

Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита. Это коснется тех, у кого родился третий и последующий ребенок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022.

Эти средства могут пойти на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Ранее в Москве упростили порядок получения социальных выплат для семей с детьми. При подаче электронных заявлений через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.