Аналитики рассказали, сколько будет стоить бензин к концу года

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Цены на бензин в России к концу текущего года не вырастут существенно, ожидается его подорожание в пределах 8% с учетом последствий санкций и пандемии. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным руководителя проектов исследовательской группы "Петромаркет" Анны Лишневецкой, рост стоимости автомобильного топлива в течение года не будет превышать прогнозируемого уровня инфляции и составит около 5%.
"Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1–2 процента", – полагает Лишневецкая.
При этом аналитики компании Refinitiv прогнозируют падение стоимости дизельного топлива на российском рынке на 5,1% – с 52 до 49 рублей за литр.
Ранее Владимир Путин заявил, что спрос на нефть в мире в течение ближайших 5 лет будет расти на 1%. По словам президента, дальше последует падение на 0,1% в год. Путин отметил, что развитие нефтехимии – это перспективное направление.
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