Путин спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие 5 лет

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Владимир Путин заявил, что спрос на нефть в мире в течение ближайших 5 лет будет расти на 1%. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента РФ, затем спрос будет падать на 0,1% в год. Путин отметил, что развитие нефтехимии – это перспективное направление.

"Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса – где-то под 4%", – добавил президент РФ.

Ранее Путин призвал чиновников обратить внимание на проблему доходов населения. Случаи, которым требуется особое внимание, надо будет таргетировать, уточнил российский лидер.