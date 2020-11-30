Путин призвал чиновников обратить внимание на проблему доходов населения

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Владимир Путин потребовал от чиновников обратить внимание на проблему доходов населения. Об этом президент заявил во время встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения", – приводит слова российского лидера ТАСС.

Случаи, которым требуется особое внимание, надо будет таргетировать, уточнил Путин.

Ранее глава государства поручил улучшить регулирование удаленной работы в РФ. Путин призвал при этом соблюсти баланс интересов работников и работодателей.

Кроме того, профсоюзы предложили сохранить повышенные выплаты безработным. В ФНПР отметили, что ситуация на рынке труда в России ухудшается, несмотря на снятие ограничений, введенных ранее из-за пандемии.