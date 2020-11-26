Путин поручил улучшить регулирование удаленной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленной работы, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент РФ призвал при этом соблюсти баланс интересов работников и работодателей.

"Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение было сформировано по итогам встречи Путина с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее стало известно, что в России в настоящий момент работает дистанционно около 6,5% трудоспособного населения. Сообщалось, что 3,5 миллиона россиян удаленно исполняют свои рабочие обязанности. Таким образом, по сравнению с прошлогодними показателями численность россиян на дистанционной работе выросла в 110 раз.

Согласно поправке к законопроекту об удаленной занятости, который в настоящий момент рассматривается властями, при переводе сотрудников на дистанционное исполнение обязанностей зарплата не может снижаться. Также в нем прописан порядок перевода работников на удаленку в случае чрезвычайных обстоятельств.

Кроме того, "Единая Россия" подготовила поправку в законопроект, согласно которой причиной для увольнения сотрудника на удаленной работе может стать отсутствие взаимодействия с работодателем без уважительной причины.