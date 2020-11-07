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Общество

09:42

Столичную компанию могут оштрафовать за недостоверные данные о сотрудниках на удаленке

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Международные услуги по маркетингу табака" может быть оштрафована ОАТИ за предоставление недостоверной информации о переходе работников на дистанционный режим. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций Яна Поповского.

Он отметил, что акционерное общество получило определение о возбуждении дела об административном нарушении. В ходе расследования у компании запросят дополнительные документы.

"В случае выявления факта предоставления недостоверных данных о переводе сотрудников на удаленный режим работы к организации будут применены административные меры", – пояснил Поповский.

По словам специалиста, организацию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

Ранее эксперты ОАТИ и сотрудники полиции провели рейд по проверке соблюдения мер профилактики распространения коронавируса в транспортно-пересадочном узле "Щелковский". Специалисты выявили более 20 нарушителей масочно-перчаточного режима.

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