Столичную компанию могут оштрафовать за недостоверные данные о сотрудниках на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Компания "Международные услуги по маркетингу табака" может быть оштрафована ОАТИ за предоставление недостоверной информации о переходе работников на дистанционный режим. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций Яна Поповского.
Он отметил, что акционерное общество получило определение о возбуждении дела об административном нарушении. В ходе расследования у компании запросят дополнительные документы.
"В случае выявления факта предоставления недостоверных данных о переводе сотрудников на удаленный режим работы к организации будут применены административные меры", – пояснил Поповский.
По словам специалиста, организацию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.
Ранее эксперты ОАТИ и сотрудники полиции провели рейд по проверке соблюдения мер профилактики распространения коронавируса в транспортно-пересадочном узле "Щелковский". Специалисты выявили более 20 нарушителей масочно-перчаточного режима.
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