"Делойт и Туш СНГ" проверят на предмет соблюдения требования об удаленке

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Сотрудники ОАТИ проверят компанию "Делойт и Туш СНГ" на предмет реализации мер, направленных на соблюдение требования о переводе специалистов на удаленку.

По словам главного инспектора ОАТИ Андрея Поплавского, специалисты инспекции вручили представителям организации уведомление о вызове консалтинговой компании в ведомство. Это необходимо для того, чтобы уточнить информацию о числе сотрудников, которых перевели на режим дистанционной работы согласно указу мэра столицы.

При выявлении нарушений компанию могут оштрафовать на сумму в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ОАТИ выявили более 70 нарушителей масочного режима в торговых центрах ВАО. За нарушения предусмотрена административная ответственность. Штраф по части 2-й статьи 3.18.1 КоАП составляет четыре тысячи рублей.