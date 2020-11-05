Более 70 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 70 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на востоке столицы в ходе рейдов 5 ноября. Об этом рассказал начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование торговых центров, расположенных на территории Восточного административного округа, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима", – сказал Кузнецов, добавив, что всего выявили 74 нарушения.



Он отметил, что за нарушения предусмотрена административная ответственность. Штраф по части 2 статьи 3.18.1 КоАП составляет четыре тысячи рублей. Проверки прошли в ТРЦ "Косино парк", ТРК "Перово Молл" и ТЦ "Подсолнухи".

Ранее более 30 посетителей оштрафовали в московских ТРЦ за нарушение масочного режима.