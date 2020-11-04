Более 30 посетителей оштрафовали в московских ТРЦ за нарушение масочного режима

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Более 30 человек оштрафовали за отсутствие масок в торговых центрах "Галерея Аэропорт", "Хорошо" и "XL" на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Антона Камнева.

По словам Камнева, совместно с полицией эксперты ОАТИ проверили центры в САО. По итогам рейда было составлено 34 протокола по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, пояснил Камнев.

Эксперт рассказал, что это предполагает штраф в размере 4 тысяч рублей.

Ранее стало известно о том, что ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. В некоторых помещениях комплекса не было разметки для соблюдения социальной дистанции, работники комплекса не контролировали наличие у посетителей масок. Кроме того, специалисты обнаружили, что в центре нарушается дезинфекционный режим.