Торговый центр "Ереван Плаза" могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили факт нарушения антиковидных мер в торгово-развлекательном центре "Ереван Плаза" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по столице Елену Калугину.

Специалист рассказал, что в ТРЦ на Большой Тульской улице, дом 13 эксперты выявили ряд нарушений мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

В некоторых помещениях ТЦ не было разметки для соблюдения социальной дистанции, работники комплекса не контролировали наличие у посетителей масок. Кроме того, специалисты обнаружили, что в центре нарушается дезинфекционный режим.

"Также на момент обследования не представлена информация о проведении очистки системы вентиляции. Она будет запрошена позднее", – добавила Калугина.

Также специалист подчеркнула, что за нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.

Ранее в московских торговых центрах выявили почти 70 нарушителей масочного режима. За отсутствие масок и перчаток предусмотрен штраф в четыре тысячи рублей.