В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение уровня заболеваемости коронавирусом

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о прогнозах относительно уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт завил, что к весне количество новых случаев заражения COVID-19 может снизиться до тех показателей, которые были летом. Однако Горелов подчеркнул, что для стабилизации эпидемиологической ситуации необходимо время.

По словам специалиста, размер этого периода связан с ответственным и сознательным подходом граждан к соблюдению предписанных мер безопасности.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал о том, где существует скрытая вероятность инфицирования COVID-19. Среди таких мест он отметил лифты и кухни коммунальных квартир.