Около 60% нарушений антиковидных мер в столице связаны с несоблюдением соцдистанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Больше половины нарушений антиковидных мер, выявленных на неторговых объектах Москвы, связаны с несоблюдением социальной дистанции. На них приходится около 60% случаев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости.

"Порядка 60% от общего числа нарушений приходится на несоблюдение соцдистанции", – говорится в сообщении.

Ведомство регулярно проводит рейды по соблюдению мер профилактики коронавируса. В день проходит около 400 проверок по формируемому Госинспекцией по недвижимости перечню неторговых организаций.

Ранее в торговых центрах "Галерея Аэропорт", "Хорошо" и XL на севере Москвы оштрафовали более 30 человек за отсутствие масок. По словам инспектора ОАТИ Антона Камнева, совместно с полицией эксперты ОАТИ проверили центры в САО. По итогам рейда было составлено 34 протокола по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, пояснил Камнев. Эксперт рассказал, что это предполагает штраф в размере 4 тысяч рублей.