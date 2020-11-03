В Москве заработал мобильный пункт составления протоколов о нарушении масочного режима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице заработал мобильный пункт для составления протоколов о нарушении масочного режима, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций Антона Камнева.
Он отметил, что пункт оснащен всем необходимым для составления протоколов. По словам Камнева, он призван облегчить работу инспекции. Главный инспектор ОАТИ подчеркнул, что мобильный пункт позволит оформлять протоколы в малых торговых точках и предприятиях.
"С помощью этого передвижного пункта инспекторы ОАТИ могут проверить большее количество объектов, так как протоколы об административных правонарушениях составляются на месте", – заявил Камнев.
3 ноября были проведены рейды в нескольких торговых центрах на севере Москвы. В ходе проверочных мероприятий было составлено 67 протоколов о нарушении масочного режима. Сообщается, что рейды осуществили в торговых центрах "Водный", "Речной" и "Галерея Аэропорт".
2 ноября на Белорусском вокзале зафиксировали 47 нарушителей правил санитарной безопасности. Их обнаружили в ходе проверки посетителей и работников вокзала.
Всего с 16 октября по 2 ноября в Москве выписали более 14,5 тысячи протоколов за нарушение масочно-перчаточного режима. Из них более 10,5 тысячи протоколов составили представители столичной полиции, свыше 4 тысяч – сотрудники "Организатора перевозок".
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