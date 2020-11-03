Почти 70 нарушителей масочного режима выявлено в ТЦ на севере Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Почти 70 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на севере Москвы в ходе рейдов 3 ноября. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В отношении нарушителей составлено 67 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП. Штраф за нарушение масочного режима составляет четыре тысячи рублей. Рейды проводились в торговых центрах "Водный", "Речной" и "Галерея Аэропорт".

Накануне специалисты выписали 47 протоколов во время рейда на Белорусском вокзале. Эксперты ОАТИ вместе с сотрудники полиции проверяли соблюдение посетителями и работниками масочно-перчаточного режима.

На прошлой неделе более 50 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах "Мираж", "Город" и "Миля" на юго-востоке столицы. Им были выписаны административные протоколы.

