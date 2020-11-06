Более 20 нарушителей масочного режима выявили на ТПУ "Щелковский" 6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

6 ноября в транспортно-пересадочном узле "Щелковский" прошел рейд по проверке соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Специалисты выявили более 20 нарушителей масочно-перчаточного режима, сообщил инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Артем Мотрунич.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией было проведено контрольное обследование ТПУ "Щелковский" на предмет нарушения масочно-перчаточного режима. В ходе обследования были выявлены 23 нарушителя, составлено 23 протокола по части 2 статьи 3.18.1 КоАП", – отметил он.

Мотрунич также пояснил, что по данной статье нарушителям грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Ранее в ходе рейдов 5 ноября в торговых центрах на востоке столицы было выявлено более 70 нарушителей масочного режима. Также сообщалось, что с начала пандемии коронавируса в Москве за повторное нарушение санитарно-эпидемиологических правил была приостановлена деятельность 160 организаций.

По словам начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, ежедневно специалисты выявляют около трех тысяч нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах.