За нарушения антиковидных мер в Москве приостановлена работа 160 организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала пандемии коронавируса в Москве за повторное нарушение санитарно-эпидемиологических правил была приостановлена деятельность 160 организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

"Проводятся постоянные рейды в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования в отношении своих работников и посетителей. За весь период к административной ответственности было привлечено более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей. За повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций", – сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что ежедневно специалисты выявляют около трех тысяч нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах. Данчиков подчеркнул, что также регулярные проверки проводятся по соблюдению работодателями постановления мэра о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

По его словам, в целом работодатели соблюдают установленные требования, однако есть и те, кто нарушает. Их могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение грозит приостановление деятельности, подчеркнул Данчиков.

"Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленный режим, должны работать дома и без лишней необходимости перемещаться в городе как на общественном, так и на личном транспорте", – добавил Данчиков.

Накануне сообщалось, что в ходе рейдов было выявлено более 70 нарушителей масочного режима в торговых центрах на востоке столицы. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Штраф по части 2 статьи 3.18.1 КоАП составляет 4 тысячи рублей. Проверки прошли в ТРЦ "Косино парк", ТРК "Перово Молл" и ТЦ "Подсолнухи".

