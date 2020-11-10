Работников на удаленке предложили защитить от снижения зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
При переводе сотрудников на удаленку их зарплата не может снижаться при сохранении объема их работы. Это следует из поправки к законопроекту об особенностях дистанционной занятости, передает ТАСС.
"Заключение с дистанционным работником трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающих выполнение этим работником дистанционной работы на постоянной основе или временно, не может являться основанием для снижения оплаты труда работнику при условии сохранения норм труда, установленных трудовым договором или локальным нормативным актом", – говорится в документе.
Кроме того, в нем прописано, что власти смогут принимать решения о временном переводе работников на удаленку в случае чрезвычайных обстоятельств. Сообщается, что решение о переводе на удаленку власти смогут принимать "в случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии".
Отмечается, что согласие сотрудников при этом не требуется. В то же время работодатель обязан обеспечить их оборудованием, программно-техническими и иными средствами для выполнения трудовой функции. Также возможна компенсация расходов в связи с использованием технических средств.
При переводе на удаленку положения трудового договора не будут изменяться, сообщается в документе. Когда же срок дистанционной работы заканчивается, работодатель должен предоставить сотруднику "прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению".
Ранее сообщалось, что закон об особенностях удаленной занятости должен быть принят до конца ноября.
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