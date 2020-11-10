Работников смогут переводить на удаленку по решению органов власти – СМИ

Фото: depositphotos/boggy22

Регулировать вопросы о временном переводе сотрудников на удаленный формат работы в случае чрезвычайных ситуаций смогут органы государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщается в поправке к законопроекту об особенностях дистанционной работы, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств", – сказано в тексте.

При этом согласие сотрудника в данном случае не предусмотрено. Отмечается, что в случае перевода сотрудников на удаленку работодатель обязан обеспечить их необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации или возместить им соответствующие расходы.

Согласно поправке, в случае перевода на дистанционную работу трудовой договор не меняется.

"По окончании срока такого перевода (но в любом случае не позднее окончания действия обстоятельства (случая), в связи с которым такой перевод устанавливался) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению", – говорится в документе.

Один из авторов инициативы, первый заместитель главы думских единороссов Андрей Исаев заявлял, что поправки могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Москве не планируют ужесточать требования по сотрудникам на удаленке. Столичные предприятия ответственно подходят к требованию о переводе 30% сотрудников на дистанционное исполнение обязанностей. Лишь от 2 до 2,5% городских предприятий нарушают действующие ограничения по коронавирусу, грубые нарушения являются единичными.

