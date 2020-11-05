Власти Москвы не планируют ужесточать требования по сотрудникам на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве не планируют ужесточать требования по сотрудникам на удаленке, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что весной на дистанционное исполнение обязанностей переходили до половины сотрудников.

"Мы такую рекомендацию в адрес предприятий направляли. Надеемся, что строгое соблюдение тех мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент, позволят нам не ужесточать те требования, что предписаны указом. Поэтому не хотелось бы эту цифру пересматривать", – заявил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что столичные предприятия ответственно подходят к требованию о переводе 30% сотрудников на дистанционное исполнение обязанностей.

"На сегодняшний момент нам предприятия отчитались о переводе на удаленную работу более чем 1,3 миллиона человек", – сообщил Ефимов.

По словам заммэра, лишь от 2 до 2,5% городских предприятий нарушают действующие ограничения по коронавирусу. Ефимов отметил, что грубые нарушения являются единичными.

Ранее Сергей Собянин заявил, что во введении новых ограничений по коронавирусу в столице нет необходимости. Он подчеркнул, что при наличии первых улучшений ситуации с COVID-19 нельзя исключать риска роста заболеваемости.

15 октября глава города подписал указ, который обязывает столичные предприятия сразу сообщать об изменениях в составе сотрудников на удаленке. В то же время московским компаниям не нужно еженедельно отчитываться о численности работников на дистанционном исполнении обязанностей, если их состав не изменился.