Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рост цен на нефть указывает на повышение ее потребления ведущими азиатскими странами и свидетельствует о положительных темпах восстановления их экономики, считает эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.

"Мне кажется, сейчас в основе повышения цены на нефть лежат как раз экономические факторы. Дело в том, что те страны, которые у нас считаются локомотивами экономического мирового роста, – прежде всего азиатские страны, а среди них Китай вышел на то плато, которое указывает, что он именно такими темпами будет развиваться и что у него экономика работает уже в полную силу", – отметил эксперт.

По словам Беляева, ситуация с потреблением нефти в Азии показала, что его объемы наконец восстановились. Однако, по мнению эксперта, дальнейший рост цен весьма сомнителен, даже при наличии соответствующих усилий со стороны ОПЕК.

"Но тем не менее все-таки экономические ограничения существуют. На мой взгляд, цена сейчас вышла на те уровни, которые являются экономически обоснованными, экономически равновесными фундаментально, и колебания вокруг этой цены, конечно, возможны", – подытожил Беляев.

Как сообщалось, стоимость нефти марки Brent превысила 48 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Такие значения установились впервые с 6 марта.