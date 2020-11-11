РФ и Белоруссия урегулировали вопрос задолженности за газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия и Белоруссия полностью урегулировали вопрос о погашении задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа, сообщает RT.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован", – говорится в сообщении.

Газовый спор государств обострился в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену, а Москва напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки.

По данным председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, она превышает 165,5 миллиона долларов. Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что в мире достаточно природного газа, поэтому республика сможет найти альтернативу поставкам из России.