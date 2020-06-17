Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, поэтому республика может найти альтернативу поставкам из России.

В ходе рабочей поездки в Гродненскую область белорусский лидер указал, что "идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками".

"Слава богу, и нефти хватает в мире – бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже. И альтернатива есть, можно ее найти", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.



Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня".

Лукашенко заявлял, что цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров, а не 127 долларов, передает RT.

Кроме того, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки нефти – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.

Ранее президент Белоруссии потребовал от нового правительства снизить экономическую зависимость от России, которая, по его словам, составляет 50-55 процентов.