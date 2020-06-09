Белоруссия потребовала пересмотреть цены на российский газ

09 июня, 20:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Белоруссии настаивают на пересмотре цен на российский газ. Они требуют их установки на "корректном и справедливом уровне", передает РИА Новости.
Пересмотр стоимости российского газа в Минске объяснили сохранением тенденции к снижению цен на поставляемый в Европу газ из РФ.
"Для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российская компания "Газпром" будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после того, как решится вопрос с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов.
В феврале стало известно, что делегации России и Белоруссии согласились сохранить условия экспорта газа 2019 года. Кроме того, поставки нефти также будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
Позже первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что белорусские нефтеперерабатывающие компании будут приобретать российскую нефть по ценам мирового рынка. Он рассказал, что российская сторона согласилась на это.
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