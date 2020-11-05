В Кремле оценили возможность приобретения Минском месторождения нефти в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кремле заявили, что возможность приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в России будет обсуждаться. Об этом сообщает ТАСС.

"[Вопрос] будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", – заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, на данный момент нет никакой конкретики по этой теме.

Накануне сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти в России. Уточнялось, что российский лидер поддержал эту идею.