Путин оценил идею Лукашенко о приобретении месторождения нефти в РФ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поддержал идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке месторождения нефти на территории России, сообщает РИА Новости.

Накануне между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор. Во время него Лукашенко и обратился к Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти.

На ближайших переговорах этот вопрос уже проработают, а затем детально обсудят. Кроме того, президенты договорились оперативно решать все вопросы, связанные с поставками в Белоруссию нефти и газа.

Ранее глава министерства энергетики России Александр Новак поделился ожиданиями от цен на нефть в 2020 году. По его оценке, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через 2–3 года.

В мае вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи. Предполагается трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года. На каждой ступени государства участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин положительно оценивает сделку, заключенную в ходе переговоров ОПЕК+. По его словам, документ стал результатом компромисса 22 стран, которые смогли согласовать сокращение уровней добычи нефти.

