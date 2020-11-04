Путин и Лукашенко провели телефонный разговор – СМИ

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Между президентом России Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, сообщает агентство БелТА со ссылкой на телеграм-канал "Пул первого".

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности", – говорится в сообщении.

В прошлый раз лидеры стран общались по телефону 7 октября. Тогда собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ.

Также ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран. Отмечается, что главы двух государств обсудили двусторонние отношения, а также затронули вопросы по реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече в Сочи 14 сентября.