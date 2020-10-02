Путин и Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что главы двух государств обсудили двусторонние отношения, а также затронули вопросы по реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече в Сочи 14 сентября. Особое внимание президенты уделили ситуации в Нагорном Карабахе.
"Правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии", – говорится в сообщении.
Ранее Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими, добрососедскими и не подверженными политической конъюнктуре. Президент счел межрегиональные связи одним из важнейших компонентов союзнических отношений двух стран, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга.
Также президент РФ говорил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в которой проходят массовые протесты. Он также подчеркнул, что нельзя оказывать внешнее давление на белорусские власти.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
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