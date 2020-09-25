В Кремле отреагировали на отказ Запада признать легитимность Лукашенко

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ ряда европейских стран признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Эти решения противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога. По сути они являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, позиция, занятая некоторыми странами в отношении Александра Лукашенко, не может сказаться на отношениях между РФ и Белоруссией.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что Белоруссия и Россия являются суверенными странами, выстраивающими отношения без оглядки на другие государства.

Накануне Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента республики. Согласно данным ЦИК, на выборах он набрал 80,1% голосов.

ЕС отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, об этом сообщал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.